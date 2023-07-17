​ЦСКА сделал заявление после перехода Марио Фернандеса в «Зенит»

Марио Фернандес в понедельник был представлен как футболист «Зенита». Защитник, который в 2012-2022 годах играл за ЦСКА, сказал, что принял предложение из Санкт-Петербурга после того, как «армейцы» отказались от его возвращения. Московский клуб выступил своё заявление по поводу ситуации.

В заявлении ЦСКА говорит о том, что он никогда не отказывался от возвращения Фернандеса. В стане «армейцев» считают, что платить деньги за футболиста, которого ранее клуб отпустил бесплатно, было некорректно. И даже при этом ЦСКА договорился с «Интернасьоналом» о выплате определённой суммы. После этого сторона Марио сообщила о выходе из переговоров, сославшись на подписание контракта с другим клубом.

«Несмотря на различные вбросы, камнем преткновения стала вовсе не компенсация бразильскому клубу, а финансовые условия, о чём позднее и стало всем известно. К сожалению, все наши джентельменские соглашения были нарушены», - говорится в заявлении ЦСКА.

В конце заявления ЦСКА сказал Марио Фернандесу «Прощай». Клуб пожелал 32-летнему игроку удачи.

Марио Фернандес объяснил, почему перешёл не в ЦСКА, а в «Зенит»