Агент Мохамеда Конате высказался об интересе «Локомотива»

Дмитрий Селюк, представитель нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о будущем игрока.

«Про конкретные предложения решает «Ахмат». Они выставляют ценник, а не я. Как я понимаю, видите, тот же «Локомотив» сказал, что им озвучили сумму в четыре миллиона. Многовато, как я вижу», — заявил агент буркинийского форварда в интервью изданию «РБ Спорт».

По словам Селюка, Конате выйдет в составе «Ахмата» в первом туре Российской премьер-лиги, также отметив, что руководство нынешнего клуба Конате решает, адекватно ли предложение «Локомотива».

Напомним, что в прошедшем сезоне Мохамед Конате провёл 28 матчей, забив 13 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего нападающего в два миллиона евро.