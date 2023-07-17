Каряка предположил, почему Марио Фернандес выбрал «Зенит»

Главный тренер «Родины Медиа» Андрей Каряка прокомментировал переход экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в санкт-петербургский «Зенит».

«С Марио какая‑то непонятная тема для меня. Все‑таки в ЦСКА пошли ему навстречу, отпустили тогда в Бразилию. По‑хорошему он должен был в ЦСКА вернуться», — цитирует Каряку «Матч ТВ».

Специалист предположил, что «Зенит» предложил бразильцу более выгодный контракт, поэтому игрок перебрался в стан «сине-бело-голубых».

Ранее «Зенит» официально объявил о подписании годичного соглашения с Фернандесом, которое может быть пролонгировано еще на один сезон.