Ренан: «Совершенно точно не думаю об уходе из «Зенита»

Защитник «Зенита» Роберт Ренан высказался о своём будущем в петербургском клубе.

19-летний бразилец заявил, что не задумывается об уходе из «Зенита» и намерен продолжать выигрывать титулы в составе «сине-бело-голубых».

«Совершенно точно не думаю об уходе из «Зенита», я — чемпион! Когда я перешёл в эту команду, хотел побеждать, становиться чемпионом. Счастлив, что уже имею целых два титула!» — цитирует Ренана «РБ Спорт».

Напомним, Ренан перешёл в «Зенит» в январе нынешнего года из «Коринтианса». В составе петербургской команды молодой защитник уже успел выиграть чемпионат России и Суперкубок страны.

Действующий контракт Ренана с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 9 миллионов евро.