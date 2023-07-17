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Ренан: «Совершенно точно не думаю об уходе из «Зенита»

17 Июля 2023 • 17:12 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
22.07 15:15

Защитник «Зенита» Роберт Ренан высказался о своём будущем в петербургском клубе.

19-летний бразилец заявил, что не задумывается об уходе из «Зенита» и намерен продолжать выигрывать титулы в составе «сине-бело-голубых».

«Совершенно точно не думаю об уходе из «Зенита», я — чемпион! Когда я перешёл в эту команду, хотел побеждать, становиться чемпионом. Счастлив, что уже имею целых два титула!» — цитирует Ренана «РБ Спорт».

Напомним, Ренан перешёл в «Зенит» в январе нынешнего года из «Коринтианса». В составе петербургской команды молодой защитник уже успел выиграть чемпионат России и Суперкубок страны.

Действующий контракт Ренана с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роберт Ренан
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