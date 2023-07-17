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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат: «Этот сезон для «Ростова» будет тяжелее прошлого»

17 Июля 2023 • 16:20 Комментировать
Ростов
...
Факел
23.07 20:00

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат оценил перспективы «Ростова» в новом сезоне чемпионата России.

«Этот сезон для «Ростова» будет тяжелее, чем прошлый. Они стали поопытнее, от них будут ждать большего. Но не факт, что будет складываться все так же удачно, как в том сезоне», — приводит слова Граната Metaratings.

По мнению эксперта, в предстоящем сезоне на «Ростов» будут по-другому настраиваться другие клубы, Карпину предстоит много работы.

В прошлом сезоне «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отстав от «Спартака» (3-е место) всего на одно очко.  

В первом туре Российской премьер-лиги «Ростову» предстоит встретиться с воронежским «Факелом», который смог сохранить прописку в высшем дивизионе. Матч состоится 23 июля и начнется в 20:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Владимир Гранат
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