Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Марио Фернандес дал обещание фанатам «Зенита»

17 Июля 2023 • 16:13 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
22.07 15:15

Защитник Марио Фернандес после подписания контракта с «Зенитом» обратился к поклонникам питерской команды и даже дал обещание.

«Хочу поблагодарить всех и пообещать, что на меня всегда можно рассчитывать, что я буду показывать лучшее, на что способен, как на тренировках, так и в играх, чтобы с достоинством и честью защищать футболку «Зенита» и вести клуб к новым победам», - сказал Марио, чьи слова приведены на страницах официального сайта «Зенита».

Отметим, что в 2012-2022 годах Марио Фернандес выступал за другой московский клуб – за ЦСКА. Фанаты московской команды наверняка таят обиду на футболиста, ведь ранее в интервью он говорил, что в России не будет играть за другие клубы.

В «Зените» Марио Фернандес взял себе шестой номер. В ближайшее время ожидать дебюта защитника не стоит, ведь ему нужно набрать оптимальную физическую форму.

В первом туре чемпионата России «Зенит» сыграет против «Пари НН» 22 июля.

Медицинское обследование Марио Фернандеса выявило три проблемы

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Марио Фернандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН ЗЕНИТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июля
16:42 · Россия. Премьер-лига
Защитник ЦСКА Рядно: «Я был в шоке, когда мне сказали, что я в заявке на Суперкубок России»
16:34 · Кубок России
Кузнецов: 2DROTS сделает всё, чтобы пройти «Сахалин» в Кубке России
16:28 · Кубок России
Каряка: У «Родины Медиа» нет задачи пройти далеко в Кубке России
16:20 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Этот сезон для «Ростова» будет тяжелее прошлого»
16:13 · Россия. Премьер-лига
​Марио Фернандес дал обещание фанатам «Зенита»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Гранат назвал клуб, который может стать открытием РПЛ
16:07 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес высказался о своей физической форме
16:05 · Россия. Премьер-лига
Газзаев — о подписании Марио Фернандеса: «Зенит» посчитал, что позиция нуждалась в усилении
16:03 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес: «В Суперкубке России я изо всех сил болел за «Зенит» 4
16:02 · Россия. Премьер-лига
​Марио Фернандес поделился эмоциями от трансфера в «Зенит»
15:57 · Россия. Премьер-лига
​Соболев рассказал, как его на три буквы послала бабушка в аптеке
15:51 · Россия. Премьер-лига
​Марио Фернандес объяснил, почему перешёл не в ЦСКА, а в «Зенит»
15:48 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Никогда не мог себе представить, что Марио Фернандес перейдёт в «Зенит»
15:45 · Кубок России
​Клубы Медиалиги узнали соперников в Кубке России
15:38 · Россия. Премьер-лига
​Медицинское обследование Марио Фернандеса выявило три проблемы
Все новости
Рекомендуем