​Марио Фернандес дал обещание фанатам «Зенита»

Защитник Марио Фернандес после подписания контракта с «Зенитом» обратился к поклонникам питерской команды и даже дал обещание.

«Хочу поблагодарить всех и пообещать, что на меня всегда можно рассчитывать, что я буду показывать лучшее, на что способен, как на тренировках, так и в играх, чтобы с достоинством и честью защищать футболку «Зенита» и вести клуб к новым победам», - сказал Марио, чьи слова приведены на страницах официального сайта «Зенита».

Отметим, что в 2012-2022 годах Марио Фернандес выступал за другой московский клуб – за ЦСКА. Фанаты московской команды наверняка таят обиду на футболиста, ведь ранее в интервью он говорил, что в России не будет играть за другие клубы.

В «Зените» Марио Фернандес взял себе шестой номер. В ближайшее время ожидать дебюта защитника не стоит, ведь ему нужно набрать оптимальную физическую форму.

В первом туре чемпионата России «Зенит» сыграет против «Пари НН» 22 июля.

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