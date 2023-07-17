Гранат назвал клуб, который может стать открытием РПЛ

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат ответил на вопрос о том, какой клуб может стать открытием нового розыгрыша РПЛ.

«Думаю, что вместо «Ростова» в этом году открытием сезона может стать «Балтика». Это домашняя команда, которая показывает бойцовский футбол. У них будут полные трибуны в Калининграде», — заявил Гранат Metaratings.

По итогам прошлого сезона «Балтика» финишировала на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги и вышла в РПЛ.

В первом туре чемпионата России – 2023/24 подопечные Сергея Игнашевича будут гостить у «Сочи». Матч пройдет 23 июля. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.