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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат назвал клуб, который может стать открытием РПЛ

17 Июля 2023 • 16:12 Комментировать
Сочи
...
Балтика
23.07 20:00

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат ответил на вопрос о том, какой клуб может стать открытием нового розыгрыша РПЛ.

«Думаю, что вместо «Ростова» в этом году открытием сезона может стать «Балтика». Это домашняя команда, которая показывает бойцовский футбол. У них будут полные трибуны в Калининграде», — заявил Гранат Metaratings.

По итогам прошлого сезона «Балтика» финишировала на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги и вышла в РПЛ.

В первом туре чемпионата России – 2023/24 подопечные Сергея Игнашевича будут гостить у «Сочи». Матч пройдет 23 июля. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Владимир Гранат
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