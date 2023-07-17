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Хомуха: «Фернандесу будет непросто выиграть конкуренцию у Караваева» эксклюзив

17 Июля 2023 • 16:12 Комментировать
Пари НН
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Зенит
22.07 15:15

Ветеран ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о подписании контракта с Марио Фернандесом.

- «Зенит» объявил о подписании контракта с защитником Марио Фернандесом. Как восприняли этот переход?

- Думаю, что конкуренция у Марио будет высокая, и не факт, что он ее выиграет. Хотя для него это реально. Только нужно понимать, в каком функциональном состоянии он находится и сколько ему нужно времени, чтобы прийти в лучшие кондиции. Ведь чемпионат начнется уже на этой неделе.

- Оборона «Зенита» нуждалась в усилении?

- Мы не знаем текущего состояния дел: сколько бразильцев, которые сейчас находятся в команде, останется. Поэтому сложно рассуждать на эту тему. Может быть, у клуба есть данные, что ряд футболистов уйдут. Тогда Марио, конечно, будет нужен.

- Для вас это игрок основы, или его взяли для конкуренции?

- С учетом его опыта, и если он будет находиться в нормальных кондициях, то сможет претендовать на стартовый состав. Но я думаю, что ему будет непросто выиграть конкуренцию у Караваева.

- Фернандес долго находился без игровой практики. Вас не беспокоит этот факт?

- Опытный футболист может за короткий промежуток времени, например, за полмесяца, привести себя в порядок. Ежедневные тренировки и индивидуальная программа подготовки ему по силам. Такой простой не критичен для опытного футболиста. Потом останется только получить игровой тонус в матчах. Большего ему и не нужно.

- Писали про лишний вес Марио. Как отнеслись к этой истории?

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- Ну а как можно отнестись, если футболист долгое время не играл? Понятно, что будут проблемы в функциональной подготовке. Но ему предложили хороший контракт. Думаю, он быстро приведет себя в форму.

- Для «Зенита» нет рисков брать возрастного игрока, который не очень хорошо готов функционально?

- Клуб сопоставляет риски. Мы можем говорить только как сторонние наблюдатели. Руководство «Зенита» знает о текущей ситуации и принимает решения о необходимости какой-либо покупки.

- Контракт с Марио заключили всего на год с возможностью продления. Это правильное решение?

- Конечно. Если футболист не играет на регулярной основе в таком возрасте, то это оправданное решение.

- Родригао получил травму и вернется только в конце сентября. Насколько это может создать проблемы «Зениту»?

- Проблемы не будут носить критический характер. Но выбывание игроков – это тоже риск, в том смысле, смогут ли достойно заменить выбывшего игрока его партнеры. Но в долгосрочной перспективе он восстановится, и все будет нормально.

- Писали, что у ЦСКА есть интерес к Сутормину. Надо ли его отпускать, или он нужен «Зениту»?

- Никто не понимает условия договора у Сутормина. На сколько лет контракт и так далее. Одного желания футболиста не достаточно. Нужно чтобы и клуб предложение устроило. Если устроит, то его спокойно отпустят. Его уход не повлияет на игру «Зенита».

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Дмитрий Хомуха Марио Фернандес
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