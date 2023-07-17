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Марио Фернандес высказался о своей физической форме

17 Июля 2023 • 16:07 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
22.07 15:15

Новичок «Зенита» Марио Фернандес ответил на вопрос по поводу своей физической формы. Защитник достаточно длительное время не имел игровой практики.

«Действительно, я не играл уже около трёх месяцев, но сейчас работаю на максимум, чтобы как можно скорее набрать необходимые кондиции и вернуться на поле», - сказал Фернандес, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

Марио отметил, что настроен выкладываться на тренировках на 100%. По словам игрока, он будет готов выйти на поле, когда тренер примет соответствующее решение.

В стартовом туре Премьер-лиги «Зенит» 22 июля сыграет против «Пари НН» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Марио Фернандес
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