Марио Фернандес высказался о своей физической форме

Новичок «Зенита» Марио Фернандес ответил на вопрос по поводу своей физической формы. Защитник достаточно длительное время не имел игровой практики.

«Действительно, я не играл уже около трёх месяцев, но сейчас работаю на максимум, чтобы как можно скорее набрать необходимые кондиции и вернуться на поле», - сказал Фернандес, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

Марио отметил, что настроен выкладываться на тренировках на 100%. По словам игрока, он будет готов выйти на поле, когда тренер примет соответствующее решение.

В стартовом туре Премьер-лиги «Зенит» 22 июля сыграет против «Пари НН» на выезде.

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