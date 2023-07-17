Газзаев — о подписании Марио Фернандеса: «Зенит» посчитал, что позиция нуждалась в усилении

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал трансфер экс-защитника «армейцев» Марио Фернандеса в «Зенит».

«Если Марио пригласили, значит, позиция на поле считалась слабой, нуждалась в усилении. В этом плане «Зенит» совершил хорошее приобретение», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Ранее «сине-бело-голубые» объявили о подписании годичного соглашения с 32-летним бразильцем. Сообщалось, что контракт может быть продлен еще на один сезон.

Фернандес защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2022 год, сыграв 329 матчей. На счету футболиста 11 голов и 47 результативных передач.