​Марио Фернандес поделился эмоциями от трансфера в «Зенит»

Марио Фернандес стал футболистом «Зенита». 32-летний защитник поделился эмоциями от перехода в стан чемпиона России последних лет.

«Для меня это новый вызов. Я счастлив быть здесь, в «Зените», и надеюсь, что помогу команде продолжить её славную победную историю и завоевать ещё множество трофеев», - сказал Фернандес, чьи слова приведены на страницах клубного сайта «сине-бело-голубых».

Напомним, что Марио Фернандес подписал контракт на один сезон. В нём прописана опция возможного продления ещё на год. За «Зенит» Фернандес будет играть под шестым номером.

В стартовом туре Премьер-лиги России «Зенит» сыграет против «Пари НН» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 22 июля.