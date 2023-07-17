​Соболев рассказал, как его на три буквы послала бабушка в аптеке

Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал историю, которая однажды приключилась с ним в аптеке. По словам футболиста, он хотел помочь купить лекарства незнакомой бабушке, которая с трудом наскрёбывала деньги в своём кошельке.

«Там выходило около 3 тысяч рублей. Я думаю: «Оплачу бабушке, сделаю ей приятно». Я говорю: «Давайте я оплачу». Она поворачивается и говорит: «Иди на *** [мужской половой орган]», - сказал Соболев на канале «Бей Беги» в YouTube.

Соболев добавил, что дальше эта бабушка посоветовала ему оплатить лекарства другим людям, которые находились в аптеке, а не ей.

Первый матч в сезоне 2023/2024 «Спартак» проведёт 23 июля – против «Оренбурга». Соболев не сыграет из-за дисквалификации.