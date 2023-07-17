​Марио Фернандес объяснил, почему перешёл не в ЦСКА, а в «Зенит»

В понедельник Марио Фернандес был представлен как футболист «Зенита». Защитник, который в 2012-2022 годах представлял ЦСКА, теперь будет стараться приносить пользу другому топ-клубу Премьер-лиги России.

В первом интервью для клубной пресс-службы Фернандес объяснил, почему не вернулся в ЦСКА.

По словам 32-летнего Марио, «Зенит» сделал предложение после того, как ЦСКА отказался платить «Интернасьоналу» деньги за его переход.

«ЦСКА отказался обсуждать его условия, сказал, что не будет вести переговоры, новость об этом вышла в российской прессе - и на следующее же утро со мной связались представители «Зенита», - поведал Марио.

Фернандес отметил, что он оказался готов принять предложение «Зенита» после того, как ЦСКА принял решение не возвращать его в свои ряды.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 22 июля – против «Пари НН».