Алдонин: «Никогда не мог себе представить, что Марио Фернандес перейдёт в «Зенит»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о переходе экс-защитника московского клуба Марио Фернандеса в «Зенит».

По мнению эксперта, 32-летний футболист принял решение, руководствуясь финансовой выгодой. При этом Алдонин отказался называть Фернандеса предателем.

«Наверное, я никогда не мог себе представить, что Марио Фернандес перейдёт в «Зенит». Но это жизнь, всё бывает возможно. В его адрес можно приводить разные эпитеты, но сложно назвать его предателем», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

Алдонин назвал подписание Фернандеса хорошим приобретением для «Зенита», выразив при этом разочарование в связи с тем, что защитник не вернулся в ЦСКА.

Напомним, Фернандес защищал цвета «армейцев» с 2012 по 2022 год. В общей сложности за «красно-синих» футболист провёл 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач.