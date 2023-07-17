​Медицинское обследование Марио Фернандеса выявило три проблемы

Марио Фернандес стал футболистом «Зенита». В понедельник питерский клуб объявил о подписании с 32-летним защитником соглашения на один сезон с опцией продления ещё на год. Есть информация, что «сине-бело-голубые» изменили срок контракта для Фернандеса по результатам его медицинского обследования.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в ходе обследования у Марио Фернандеса выявили три проблемы. Первая из них – старая травма колена. Вторая – проблема с правым бедром, которая мешала защитнику выступать весной в Бразилии.

Главная же проблема Фернандеса заключается в общем тонусе мышц. Из-за простоя мышцы 32-летнего футболиста ослаблены, и нагрузки могут повлечь за собой травму.