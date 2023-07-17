​«Зенит» изменил условия контракта для Марио Фернандеса – известна причина

В понедельник «Зенит» официально объявил о переходе в свои ряды защитника Марио Фернандеса. 32-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным на один сезон с опцией продления ещё на год.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», изначально «Зенит» рассчитывал подписать контракт с Фернандесом по формуле «2 года + 1». Формула поменялась на «1 год + 1» из-за результатов медицинского обследования и физической формы игрока.

В первом туре чемпионата России «Зенит» будет играть против «Пари НН» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 22 июля.