Балахнин: «Место в первой десятке будет хорошим результатом для «Ростова»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о перспективах южан в новом розыгрыше чемпионата России.

Напомним, минувший сезон команда Валерия Карпина завершила на четвёртом месте турнирной таблицы РПЛ. По мнению Балахнина, повторить это достижение «Ростову» не удастся.

«Сейчас мы видим, что все конкуренты усиливаются. Сам же Карпин говорил, что главное для команды – избежать вылета. Место в первой десятке будет хорошим результатом для клуба», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

Свой первый матч в предстоящем розыгрыше чемпионата России «Ростов» проведёт 23 июля против воронежского «Факела». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.