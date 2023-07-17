Нтумба: «Карпин — топовый мужик и тренер»

Нападающий «Ростова» Артём Нтумба поделился мнением о главном тренере команды Валерии Карпине.

20-летний футболист назвал Карпина справедливым тренером, под руководством которого ему очень приятно работать.

«С Карпиным работать великолепно. Валерий Георгиевич — топовый мужик и тренер. На тренировках он может пошутить, но, когда надо, всегда «вставит», — приводит слова футболиста Metaratings.

В составе первой команды «Ростова» Нтумба успел провести восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями. Также в карьере молодого футболиста были «Велес» и «Урал».

Свой первый матч в новом сезоне ростовчане проведут 23 июля против воронежского «Факела». Начало — в 20:00 по московскому времени.