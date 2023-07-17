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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин считает, что «Локомотив» может завершить сезон в топ-3

17 Июля 2023 • 15:10 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
22.07 17:30

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о перспективах «железнодорожников» в новом сезоне чемпионата России.

«Думаю, команда ставит задачу попасть в пятерку, а лучше даже в медали. По силам ли это «Локомотиву»? Да», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

По итогам чемпионата России – 2022/23 «Локомотив» финишировал на восьмой позиции, набрав 45 очков в 30 матчах.

В первом туре нового сезона РПЛ подопечные Михаила Галактионова примут на своем поле казанский «Рубин», вернувшийся в элитный дивизион. Встреча между командами пройдет 22 июля. Стартовый свисток главного арбитра матча должен прозвучать в 17:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА РУБИН
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