Булыкин считает, что «Локомотив» может завершить сезон в топ-3

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о перспективах «железнодорожников» в новом сезоне чемпионата России.

«Думаю, команда ставит задачу попасть в пятерку, а лучше даже в медали. По силам ли это «Локомотиву»? Да», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

По итогам чемпионата России – 2022/23 «Локомотив» финишировал на восьмой позиции, набрав 45 очков в 30 матчах.

В первом туре нового сезона РПЛ подопечные Михаила Галактионова примут на своем поле казанский «Рубин», вернувшийся в элитный дивизион. Встреча между командами пройдет 22 июля. Стартовый свисток главного арбитра матча должен прозвучать в 17:30 по мск.