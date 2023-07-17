Быстров: «Я не вижу в переходе Фернандеса в «Зенит» ничего страшного»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на переход в петербургский клуб экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

Эксперт заявил, что не видит ничего плохого в состоявшемся трансфере, предположив, что на закате игровой карьеры 32-летний футболист решил выбрать более комфортное для себя место работы.

«Фанаты ЦСКА должны быть благодарны Марио за проведённые годы в составе «армейского» клуба. Наверно, ему осталось играть не так уж много, вот он и выбрал место, где ему будет лучше», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, трижды выиграв с «армейцами» чемпионат России, а также став обладателем Кубка страны.