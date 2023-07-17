Крайний защитник Илья Вахания пополнил состав «Ростова», перебравшись из «Зенита». Об этом донской клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

«Приветствуем Илью и желаем успехов и удачи в матчах за наш клуб», — написала пресс-служба «желто-синих».

Прошлый сезон 22-летний футболист провел в составе «Зенита-2». В 26 матчах Второй лиги Вахания отметился одним забитым мячом и записал на свой счет четыре результативные передачи. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 175 тысяч евро.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги «Ростов» примет на своем поле «Факел». Матч состоится 23 июля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по мск.