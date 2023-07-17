Якубко: «Переход в «Зенит» — это говнистый поступок Фернандеса»

Бывший нападающий «Динамо» Мартин Якубко раскритиковал экс-игрока ЦСКА Марио Фернандеса за переход в «Зенит».

Напомним, Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Сегодня, 17 июля, футболист был официально представлен в качестве нового игрока «Зенита».

По мнению Якубко, такой известный игрок не имел права переходить в стан принципиального соперника «армейцев».

«Его, наверное, будут обижать все болельщики ЦСКА и, думаю, это будет заслуженно. С моей точки зрения, это говнистый поступок. Так не делается ни за какие деньги», — цитирует Якубко «РБ Спорт».

Свой первый матч в новом розыгрыше РПЛ «Зенит» проведёт 22 июля против «Пари НН». Начало встречи запланировано на 15:15 по московскому времени.