В понедельник было объявлено о переходе Марио Фернандеса в «Зенит». 32-летний защитник подписал с чемпионом России последних лет контракт на один сезон с опцией продления ещё на год.

Фернандес уже начал тренироваться с «Зенитом». Пресс-служба питерского клуба показала видео с первой тренировки футболиста с командой.

За «Зенит» Марио Фернандес будет выступать под шестым номером.

Напомним, что в 2012-2022 годах Марио Фернандес представлял ЦСКА. Также стоит сказать, что защитник имеет за плечами 33 матча за национальную сборную России. В них Фернандес записал на свой счёт пять голов.