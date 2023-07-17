Данни: «Уверен, что Фернандес усилит «Зенит»

Бывший игрок «Зенита» Мигель Данни высказался о переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в петербургский клуб.

Напомним, официально о переходе Фернандеса в «Зенит» было объявлено сегодня, 17 июля. Футболист подписал с «сине-бело-голубыми» однолетний контракт с возможностью продления ещё на сезон.

«Марио Фернандес – очень хороший трансфер для «Зенита». Я уверен, он усилит команду, у него огромный опыт игры в РПЛ», — приводит слова Данни «Чемпионат».

Отметим, что в период с 2012 по 2022 год Фернандес защищал цвета ЦСКА. В составе «армейцев» бразилец успел стать трёхкратным чемпионом России, а также завоевать Кубок страны.