Сёмин: «ЦСКА ничего не потерял от перехода Фернандеса в «Зенит»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

Напомним, сегодня, 17 июля, петербургский клуб официально объявил о переходе 32-летнего бразильца. Ранее сообщалось, что контракт Фернандеса с «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года, также возможно продление ещё на сезон.

«Фернандес сделал свой выбор, это его право. На мой взгляд, ЦСКА ничего не потерял от этого трансфера — у них есть серб Гайич, который не хуже Марио и уже сыгран в составе», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, Фернандес выступал за ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В составе «армейцев» защитник провёл в общей сложности 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач.