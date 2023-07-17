​Медведев: «Вступили в переговоры с Марио, когда убедились, что у него нет обязательств по отношению к ЦСКА»

Александр Медведев, который в «Зените» занимает должность генерального директора, высказался о подписании защитника Марио Фернандеса.

В понедельник «Зенит» объявил о подписании с 32-летним Фернандесом контракта по формуле «1+1».

«Хочу ещё раз подчеркнуть, что мы вступили в переговоры с Марио, его представителями и клубом «Интернасьонал», когда убедились в том, что он является свободным агентом, и у него нет никаких обязательств по отношению к клубу, в котором он провел 10 лет», - сказал Медведев, чьи слова приводит «РИА Новости».

Гендиректор клуба отметил, что в противном случае «Зенит» не стал бы предпринимать какие-либо действия по подписанию Марио Фернандеса. Что касается переговоров, то, по словам Медведева, они прошли быстро.

В «Зените» Марио Фернандес будет выступать под номером 6.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 22 июля – против «Пари НН» в первом туре Премьер-лиги.