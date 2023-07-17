Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал команды, с которыми «Зенит» будет вести борьбу за чемпионство в РПЛ.

«У «Зенита» будут конкуренты в борьбе за чемпионство. Это и «Спартак», и ЦСКА, и «Локомотив» подтянется к этой борьбе. Поэтому мы ещё увидим конкуренцию хорошую в нашем чемпионате», — сказал Булыкин.

Новый сезон чемпионата России стартует 21 июля в Москве матчем между «Динамо» и «Краснодаром». Начало матча – в 19:00 мск.