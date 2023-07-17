​Марио Фернандес выбрал номер в «Зените»

В понедельник «Зенит» объявил о подписании контракта с защитником Марио Фернандесом. За питерский клуб 32-летний футболист будет выступать под номером 6. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Последним «шестёрку» в «Зените» носил хорватский защитник Деян Ловрен, который в начале 2023 года перебрался в «Лион».

Напомним, что «Зенит» подписал с Марио Фернандесом контракт на один сезон с возможностью продления ещё на один год. Ближайший матч питерцы проведут 22 июля – против «Пари НН» на выезде в первом туре Премьер-лиги.

Добавим, что в 2012-2022 годах Фернандес играл за ЦСКА.