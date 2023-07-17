Петржела — о Марио Фернандесе: «Отличная сделка для «Зенита»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал переход бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в стан «сине-бело-голубых».

«Отличная сделка для «Зенита»! Фернандес, безусловно, сильный игрок. У него колоссальный опыт за спиной. Марио станет отличным помощником для молодых игроков и всей команды», — заявил Петржела «Чемпионату».

17 июля «Зенит» официально объявил о подписании контракта с 32-летним бразильцем, который пополнил состав команды свободным агентом. Трудовой договор Фернандеса с клубом рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на один год.

В первом туре нового сезона РПЛ «Зенит» сыграет с «Пари НН». Матч пройдет 22 июля и начнется в 15:15 по мск.

Марио Фернандес – игрок «Зенита»