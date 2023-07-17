Чистяков: «Зенит» сделает всё, чтобы снова стать чемпионом

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков ответил на вопрос о задачах команды на предстоящий сезон РПЛ.

«У нас такие же ожидания, как и перед каждым сезоном РПЛ. Сделаем все, чтобы завоевать очередное чемпионство для «Зенита», — цитирует Чистякова «Чемпионат».

В текущем сезоне футболист принял участие в одном матче, отыграв все 90 минут в поединке Суперкубка России против ЦСКА.

22 июля «Зенит» встретится в гостях с «Пари НН» в рамках первого тура чемпионата России – 2023/24. Начало игры запланировано на 15:15 по московскому времени.

Ранее Чистяков заявил, что не хочет покидать санкт-петербургский клуб.