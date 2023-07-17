Игонин оценил приход Марио Фернандеса в «Зенит»

Бывший игрок питерского «Зенита» Алексей Игонин поделился своим мнением о переходе в стан «сине-бело-голубых» Марио Фернандеса. Бразилец подписал с питерцами годичный контракт с возможностью продления на аналогичный срок.

«Марио — бесплатный футболист. Думаю, у него есть всё, чтобы сразу начать играть. Это достаточно важный фактор», - цитирует Игонина «РБ Спорт».

Как добавляет эксперт, приход Фернандеса станет усилением для конкуренции в команде для российских игроков. Помимо этого, новичок питерцев может помочь в адаптации приходящим в «Зенит» легионерам.

Марио Фернандес – игрок «Зенита»