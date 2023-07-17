Полузащитник «Зенита» Маркус Вендел может перебраться в «Палмейрас».

Как стало известно журналисту Паулу Массини, бразильский клуб уже сделал официальное предложение «сине-бело-голубым» по трансферу Вендела. По данным источника, «Палмейрас» рассчитывает получить хавбека за десять миллионов евро. «Зенит» пока не дал ответа бразильской команде. Добавим, что ранее сообщалось об интересе к Венделу со стороны турецкого «Фенербахче».

Действующее соглашение 25-летнего игрока с «Зенитом» рассчитано до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Вендела в 24 миллиона евро.