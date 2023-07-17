Сборная России обратилась к Марио Фернандесу

Пресс-служба национальной сборной России обратилась к новичку питерского «Зенита» - 32-летнему Марио Фернандесу. Фланговый защитник, напомним, выступал за сборную с 2017 по 2021 годы, в том числе был одним из главных героев команды на чемпионате мира 2018 года.

«СупеМарио вернулся в Россию! Теперь Фернандес будет играть за «Зенит». Удачи в новом клубе, Марио», - пишет официальный телеграм-канал сборной России.

Напомним, что в активе Фернандеса 33 проведённых матча за сборную России, в которых он отличился пятью забитыми мячами. С «Зенитом» защитник подписал годичный контракт, который стороны смогут продлить ещё на один сезон.