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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Как молодёжь отбирала трофеи, которые были так близки

18 Июля 2023 • 08:47 Комментировать

Серия пенальти довольно часто решает судьбу того или иного трофея. Тем более сейчас, когда в отдельных турнирах упразднили правило проведения дополнительного времени. На передний план в таких ситуациях выходит не только мастерство, но и опыт, и возможность контролировать своё состояние, когда эмоции зашкаливают. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о тех случаях, когда тренерский штаб команды предоставлял шанс молодым, малоизвестным футболистам исполнить пенальти в послематчевой серии, а реализовать этот шанс у молодых не получилось.

Ермаков далеко не первый

Нереализованный пенальти в исполнении Никиты Ермакова в ворота, защищаемые Кержаковым, в финале Суперкубка России в Казани заставил вспомнить ряд случаев, когда молодой или малознакомый футболист подходил к точке и в итоге не добивался нужного результата. Подобные катастрофы в жизни ещё не окрепших юношей происходили неоднократно.

«Уэмбли» впал в ступор

Растянувшийся как в пространстве, так и во временных границах чемпионат Европы завершался на легендарном и реконструированном стадионе «Уэмбли» 11 июля 2021 года. Финальная часть турнира впервые проходила сразу в нескольких странах, на нескольких стадионах. В результате в решающем и главном матче сошлись родоначальники футбола англичане и четырехкратные чемпионы мира итальянцы. Впервые с памятного финала чемпионата мира 1966 года старушка Англия вплотную подобралась к трофею. И, как и тогда, финал игрался у неё дома. В самом начале встречи, уже на второй минуте Шоу открыл счёт. Сценарий встречи складывался стараниями Гарета Саутгейта. Даже когда в середине второй половины «макаронники» в лице Боннучи сквитали счёт, основная масса из 67 тысяч зрителей на трибунах легендарного стадиона была уверена, что на этот раз европейский трофей останется на четыре года гостить в Соединенном Королевстве. Даже когда дополнительное время не выявило сильнейшего, в серии пенальти расклад поначалу благоволил северянам. Во втором подходе к точке не забил Белотти, а вот Кейн и Магуайр были точны. Но, как потом оказалось, это были последние светлые мгновения в этой встрече для англичан. Девятнадцатилетний на тот момент времени Букайо Сака, чьи родители были выходцами из Нигерии, закончил серию и испытание нервной системы миллионной армии болельщиков. Подход Сака был пятым и, как оказалось, решающим, а до этого с точки в третьем подходе в выполнении пенальти не совладал с нервной системой Рашфорд, и его почин «поддержал» Санчо. Хотя у итальянцев также был не точен Жоржиньо, но этого хозяевам газона на «Уэмбли» было уже недостаточно. Молодые и малоопытные футболисты сборной Англии лишили уже идущий в руки европейский трофей.

«Ватные» ноги Кирьякова

Один из полуфиналов Кубка СССР сезона-1986/87 игрался на Республиканском стадионе в Киеве между местными динамовцами и их одноклубниками из Москвы. За год до этого произошла рокировка между наставниками определяющих путевку в финал кубка страны команд. Место главного тренера в главной команде страны менее чем за месяц до поездки на чемпионат мира в Мексику занял Лобановский, сместив Малафеева. Основное и дополнительное время в очном противостоянии двух тренерских систем не выявило сильнейшего. Состав киевлян был сильнее и опытнее. Обладатели Кубка кубков годом ранее, да и сборная на чемпионате мира-1986 на 85% состояла из игроков главной команды Украины. В серии пенальти первыми промахнулись хозяева. Удар Балтачи в прыжке накрыл Уваров. И только в четвёртом подходе Поздняков первым из москвичей не добивается цели. Далее Заваров был небезукоризнен, а вот 17-летний Кирьяков, которого буквально пинком вытолкнул в поле Эдуард Васильевич Малафеев, на «ватных ногах» устанавливал мяч и пробил в направлении левого угла ворот. Мяч в сантиметрах от штанги вылетел за лицевую линию. В финале, где, кстати, киевляне уступали по ходу встречи 1:3 родному для Малафеева минскому «Динамо», вырвали ничью, а в серии пенальти обыграли соперника.

Молодым, конечно же, нужен опыт, а где его приобретать, как не в главных, решающих матчах на глазах у десятков тысяч зрителей и миллионов телезрителей. Но цена таких опытов – карьера, будущее в футболе. И здесь у каждого свой итог.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Александр Кержаков Сергей Кирьяков Букайо Сака Никита Ермаков
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