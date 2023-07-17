Защитник Марио Фернандес стал футболистом «Зенита». Питерский клуб представил 32-летнего футболиста забавным роликом. Начинается он с давнего видео, на котором известный певец Филипп Киркоров в расположении сборной России перепутал футболистов, назвав Магомеда Оздоева Марио и спросив, говорил ли он на русском.

«Я не Марио…» - говорит Оздоев. Дальше старое видео прерывается и со словами «Я Марио» в кадре появляется Фернандес в футболке «Зенита».

Ближайший матч «Зенит» проведёт в субботу, 22 июля. Команда Сергея Семака будет играть против «Пари НН» на выезде в стартовом туре Премьер-лиги.