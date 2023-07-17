Сутормин высказался о трансфере в ЦСКА

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин ответил на вопрос о потенциальном переходе в московский ЦСКА.

«Возможный трансфер в ЦСКА? Было много разговоров касательно моего ухода. Но я выиграл трофей в футболке «Зенита», какие ещё разговоры могут быть?» - приводятся слова хавбека на страницах издания «Чемпионат».

Сутормин принял участие в 14 поединках минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги, в которых получил две желтые карточки. 29-летний футболист защищает цвета «Зенита» с лета 2019 года. Срок трудового договора между сторонами истекает в июне 2025 года.