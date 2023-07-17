Футбольные предатели: как футболисты переходили в стан заклятых врагов

Марио Фернандес сделал счастливой всю страну одним кивком головы. Случилось это в 2018-м в матче против сборной Хорватии на домашнем для России чемпионате мира. Спустя пять лет одним кивком головы, которым россиянин с бразильскими корнями дал согласие на переход в питерский «Зенит», он стал предателем в глазах болельщиков ЦСКА. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает самых известных «футбольных предателей».

Марио Фернандес

Переход Марио Фернандеса в «Зенит» – одно из главных событий летнего трансферного окна в России. Некоторые взывают к его порядочности и готовы лично разобраться с защитником. В противоположность им эксперты напоминают, что Марио Фернандес – профессиональный футболист, который хочет играть в лучшем клубе страны и заработать на финише своей карьеры. Но в любом случае для истинных болельщиков ЦСКА факт футбольного предательства налицо. И подобных историй в мировом футболе достаточно много.

«Бавария» рождает интриги

Дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария» – неизменные соперники в Бундеслиге. Только политика у клубов разная. «Шмели» живут за счёт собственных воспитанников или удачных трансферов, а неизменный чемпион Германии последних лет «Бавария» этим пользуется. Переход Роберта Левандовски в мюнхенский клуб вызвал много вопросов, но поляк доказал свою состоятельность в «Баварии», выиграв с ней восемь чемпионских титулов и Лигу чемпионов. Куда интереснее история Матса Хуммельса, который переходил из Дортмунда в Мюнхен в общей сложности четыре раза! Воспитанник «Баварии» взрослел в «Боруссии», следом помогал «Баварии» брать важные для неё титулы с 2017 по 2019-й, а завершал карьеру Хуммельс уже в «Боруссии». Воспитанник «шмелей» Марио Гётце, уже являясь полноценным игроком «Баварии», пропустил финал Лиги чемпионов против своего родного клуба, сославшись на повреждение. Впоследствии Гётце сожалел о переходе в «Баварию». После перехода Мануэля Нойера в «Баварию» поклонники «Шальке» не смогли сдержать эмоций. Слухи о нетрадиционной ориентации голкипера, вздёрнутые чучела и прочие «шалости» наверняка расстраивали вратаря, пока он не искупил свою вину игрой за национальную сборную. Всё это случаи немецких футбольных предательств

Горячая кровь Испании

Переход из «Барселоны» в «Реал» или в обратном направлении – это прямой путь стать футбольным предателем в Испании. Бернд Шустер положил начало этим странствиям в конце 1980-х, но Интернет тогда не был так развит, поэтому о переходе талантливого немца особо не говорили в мире. Микаэль Лаудруп потерял место в составе «Барселоны», стал конфликтовать с главным тренером Йоханом Кройфом, поэтому даже письмо с 20 000 подписей поклонников каталонского клуба и просьбой остаться не заставило датчанина отказаться от соблазнительного предложения «Реала». Свист и крики «Иуда» – весьма скромная плата запереход в стан «сливочных» в подобном случае.

В середине 1990-х нынешний наставник «ПСЖ» Луис Энрике совершил переход из «Реала» в «Барселону». Обладатель золотых медалей олимпийских игр 1992 года переходил в стан «сине-гранатовых» в статусе свободного агента. Став предателем в глазах болельщиков «Реала», Луис Энрике лишь спустя время смог доказать болельщикам из Каталонии свою состоятельность. Но главным футбольным предателем болельщики «Барселоны» считают конечно же Луиша Фигу. Трибуны «Камп Ноу» рукоплескали игре португальца, который стал настоящей звездой в Каталонии. Невероятное финансовое предложение стоило Фигу оглушительного свиста, забрасывания в каждом из «Эль-Классико» различными предметами – от зажигалки до свиной головы.

Английские «джентльмены»

В АПЛ принято соревноваться «денежными мешками». И стоило одному из клубов предложить больше, как он мог собрать лучших исполнителей ведущий лиги мира. Робин ван Перси вряд ли был расстроен своим переходом из лондонского «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году. Слишком уж хороши были новые условия контракта для нидерландского игрока. Карлос Тевес помог «Манчестер Юнайтед» выиграть АПЛ и Лигу чемпионов, но в это же время шейхи вложили огромные средства в «Манчестер Сити», где в итоге и оказался аргентинский форвард. Воспитанник «Тоттенхэма» Сол Кэмпбелл своим переходом в стан принципиального соперника лондонского «Арсенала» вызвал бурю эмоций у болельщиков «шпор» в 2001 году. Зато защитник сумел выиграть порядка десяти титулов, в числе которых две победы в чемпионате Англии. Эшли Коул, получивший футбольное образование в школе лондонского «Арсенала», в 2006-м оказался в «Челси», которое тогда обладало невероятными финансами благодаря Роману Абрамовичу. Вильям Галлас в то же время сменил «Челси» на «Арсенал», а через четыре года оказался в стане его злейшего врага «Тоттенхэма».

В России

Конечно, нельзя не отметить и переходы в России. Самый знаковый – это путешествие Владимира Быстрова из «Зенита» в «Спартак» и обратно. Артём Дзюба стал игроком «Зенита», вместе с которым выиграл четыре чемпионских титула. Мигель Данни стал в своё время самым дорогим трансфером в чемпионате России. Португалец перешёл из «Динамо» в «Зенит». Сергей Игнашевич отыграл два года за «Локомотив», но своими лучшими годами и победами обязан ЦСКА, в который перешёл в 2004-м.

Историй смены одного клуба на его принципиального соперника достаточно много, и они есть в каждой стране. Футболистов вполне можно понять. Ими движет то же самое, что и обычным человеком – желание заработать. И если предлагают лучшие условия, то почему нет? Тем более что век футболиста весьма короток. Ничего личного – только бизнес.

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Константин Лицин