«Пари НН» подписал контракт с экс-игроком миланского «Интера»

Нижегородский «Пари НН» пополнил бывший игрок миланского «Интера», лиссабонского «Спортинга», а также множества других команд Жозе Коррейя, известный под псведонимом Зе Турбо.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники, 26-летний игрок перебрался в российскую команду в статусе свободного агента. Его прежним клубом был катарский клуб «Аль‑Махрия».

Отметим, что игрок атаки является форвардом национальной сборной Гвинеи-Бисау. Transfermartk оценивает его в 550 тыс. евро.

Первый матч в новом сезоне Российской премьер-лиги «Пари НН» проведёт дома против чемпиона страны и недавнего обладателя Суперкубка – питерского «Зенита».