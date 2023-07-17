Питерский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о подписании годичного контракта с Марио Фернандесом. При желании, стороны смогут продлить его ещё на один сезон.

Напомним, что 32-летний Фернандес 10 лет являлся игроком столичного ЦСКА – с 2012 по 2022 годы. Последним клубом опытного игрока был «Интернасьонал».

Ранее стало известно, под каким номером новобранец питерцев будет выступать за новый клуб и когда приступит к тренировкам.

Напомним, что первый официальный матч в новом сезоне РПЛ «Зенит» проведёт 22 июля против «Пари НН» на выезде.