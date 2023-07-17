Голкипер «Ростова» Рудаков близок к полноценному переходу в финский клуб

Принадлежащий «Ростову» голкипер Максим Рудаков близок к тому, чтобы подписать с финской «Хонкой» полноценный контракт. Сейчас вратарь выступает за эту команду на правах аренды.

Как отмечает «РБ Спорт», сам россиянин не против продолжить карьеру в Финляндии на постоянной основе. К слову, Рудаков является основным стражем ворот «Хонки».

Напомним, что начал путь в большом футболе Рудаков с академии питерского «Зенита». Его контракт с «Ростовом» действует до окончания следующего сезона. Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 400 тыс. евро.