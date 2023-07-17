Малком высказался о дебюте за сборную Бразилии

Форвард петербургского «Зенита» Малком высказался о своем дебюте за сборную Бразилии. Игрок поучаствовал в контрольных поединках против Гвинеи (4:1) и Сенегала (2:4). В первой встрече он отметился забитым мячом.

«Было невероятно приятно сыграть за сборную. Всегда об этом мечтал! Мне всё очень понравилось. Игры за национальную команду являются чем-то особенным для меня», - приводятся слова футболиста на страницах издания «Чемпионат».

В прошлом сезоне 26-летний нападающий стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. Он принял участие в 27 поединках, в которых записал на свой счет 23 гола (два – с пенальти) и семь результативных передач.