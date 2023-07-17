Барриос: «Зенит» - лучший клуб России!»

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, что думает о своем нынешнем клубе.

«Зенит» - лучший клуб России! Сейчас мы отмечаем победу в Суперкубке и начинаем думать о РПЛ», - передает слова южноамериканского футболиста издание «Чемпионат».

Ряды «сине-бело-голубых» Барриос пополнил в 2019 году. В составе петербургского коллектива Вильмар провел 151 встречу, записав на свой счет три забитых мяча и четыре голевые передачи.

В минувший уик-энд «Зенит» стал триумфатором Суперкубка России, победив московский ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти). Добавим, что питерцы пять раз подряд становились чемпионами РПЛ.