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Ерохин — о переходе Кузяева в «Гавр»: «Огромный респект Далеру как человеку и футболисту»

17 Июля 2023 • 11:19 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
22.07 15:15

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о переходе своего бывшего одноклубника Далера Кузяева во французский «Гавр».

Ерохин пожелал 30-летнему полузащитнику удачи в новой команде, поблагодарив его за совместную работу.

«Это его решение. Я написал ему, когда о переходе объявили официально. Огромный респект Далеру как человеку и футболисту», — цитирует Ерохина РИА Новости.

Напомним, что контракт Кузяева с «Гавром» рассчитан на два года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кузяев провёл за «Зенит» 35 матчей, забил пять голов и отдал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Гавр Александр Ерохин Далер Кузяев
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ПАРИ НН ЗЕНИТ
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