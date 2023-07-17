Ерохин — о переходе Кузяева в «Гавр»: «Огромный респект Далеру как человеку и футболисту»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о переходе своего бывшего одноклубника Далера Кузяева во французский «Гавр».

Ерохин пожелал 30-летнему полузащитнику удачи в новой команде, поблагодарив его за совместную работу.

«Это его решение. Я написал ему, когда о переходе объявили официально. Огромный респект Далеру как человеку и футболисту», — цитирует Ерохина РИА Новости.

Напомним, что контракт Кузяева с «Гавром» рассчитан на два года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кузяев провёл за «Зенит» 35 матчей, забил пять голов и отдал семь результативных передач.