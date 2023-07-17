Сперцян не покинет «Краснодар» текущим летом

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не покинет российский клуб нынешним летом.

По информации издания «РБ Спорт», скорее всего, 23-летний футболист начнёт новый сезон в «Краснодаре». При этом отмечается, что между Сперцяном и руководством клуба есть договорённость, согласно которой полузащитник сможет покинуть команду в том случае, если получит достойное предложение. Сумма отступных, прописанная в контракте Сперцяна, составляет 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сперцян провёл за «быков» 41 матч, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 12 миллионов евро.