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Сперцян не покинет «Краснодар» текущим летом

17 Июля 2023 • 11:03 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
21.07 19:00

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не покинет российский клуб нынешним летом.

По информации издания «РБ Спорт», скорее всего, 23-летний футболист начнёт новый сезон в «Краснодаре». При этом отмечается, что между Сперцяном и руководством клуба есть договорённость, согласно которой полузащитник сможет покинуть команду в том случае, если получит достойное предложение. Сумма отступных, прописанная в контракте Сперцяна, составляет 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сперцян провёл за «быков» 41 матч, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Эдуард Сперцян трансферы футбола - лето 2023
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