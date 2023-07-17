Чернышов: «Захаряну нужно уезжать, если он хочет прогрессировать»

Бывший тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов высказался касательно возможного трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в Европу. В услугах хавбека заинтересован нидерландский «Фейеноорд».

«Если есть интересное предложение от европейской команды, то надо уезжать. Если он хочет прогрессировать, надо менять обстановку», - передает слова специалиста Betonmobile.ru.

Захарян является воспитанником академии «Динамо». Контракт между 20-летним игроком и «бело-голубыми» истекает летом следующего года. Его трансферный ценник – 15 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Арсен провел 27 поединков в Премьер-лиге, забил четыре гола и отдал семь ассистов.