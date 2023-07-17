Турецкий журналист рассказал, по какой причине сорвался переход Захаряна в «Галатасарай»

Турецкий журналист Озгюр Санкар рассказал подробности сорвавшегося перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Галатасарай».

По словам журналиста, действующий чемпион Турции уже согласовал трансфер с «Динамо», однако осуществиться этой сделке помешал отец Захаряна.

«Арсен хотел играть за «Галатасарай», однако его отец — человек с фанатичными взглядами. Это чёткая информация, которую я получил от руководителей «Галатасарая», — цитирует журналиста Independent Turkce.

Также Санкар рассказал, что за Захаряна «Галатасарай» должен был заплатить «Динамо» 13 миллионов евро четырьмя равными частями. Кроме того, сделка предусматривала бонусы в размере 2,5 миллионов евро.

В минувшем сезоне Захарян провёл за «Динамо» 37 матчей, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.