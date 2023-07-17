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А агентстве Санчеса сообщили, что упорно работают над возможным переходом игрока «Тоттенхэма» в «Спартак»

17 Июля 2023 • 10:16 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

В агентстве FV Players, которое представляет интересы защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, высказались о возможном переходе своего клиента в «Спартак».

«Переход Санчеса в «Спартак» остаётся одним из возможных вариантов. Мы до сих пор упорно работаем, чтобы это случилось», — рассказали в агентстве изданию «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт и главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль хотели бы видеть в команде не Санчеса, а защитника «Црвены Звезды» Страхинью Эраковича.

В минувшем сезоне 27-летний Санчес провёл за «Тоттенхэм» 24 матча, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 15 миллионов евро.  

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Спартак Москва Тоттенхэм Давинсон Санчес трансферы футбола - лето 2023
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