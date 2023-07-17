Пономарёв назвал игрока, которого нужно убрать из ЦСКА

Ветеран московского ЦСКА, а ныне футбольный эксперт Владимир Пономарёв рассказал, что думает о нападающем «армейцев» Антоне Заболотном.

«Это форвард не для ЦСКА. Заболотный не блещет изобретательностью, техникой, тактикой. Сам он ничего не создаёт. Я думаю, от него надо избавляться», - приводит слова Пономарёва издание «Спорт день за днём».

Напомним, что Заболотный защищает цвета ЦСКА с лета 2021 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 35 поединках во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2024 года.