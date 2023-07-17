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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клаудиньо дал чёткий ответ по будущему в «Зените»

17 Июля 2023 • 09:49 Комментировать

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос о своем будущем в стане «сине-бело-голубых».

«Я точно остаюсь в «Зените», - передает слова бразильского футболиста издание «Чемпионат».

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что Клаудиньо может вернуться в Бразилию. Интерес к игроку проявлял «Фламенго».

Хавбек пополнил ряды «Зенита» в 2021 году, перебравшись из «Брагантино». В составе петербургского коллектива полузащитник выиграл четыре трофея.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги полузащитник провел 24 матча, отметившись пятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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