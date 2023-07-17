Клаудиньо дал чёткий ответ по будущему в «Зените»

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос о своем будущем в стане «сине-бело-голубых».

«Я точно остаюсь в «Зените», - передает слова бразильского футболиста издание «Чемпионат».

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что Клаудиньо может вернуться в Бразилию. Интерес к игроку проявлял «Фламенго».

Хавбек пополнил ряды «Зенита» в 2021 году, перебравшись из «Брагантино». В составе петербургского коллектива полузащитник выиграл четыре трофея.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги полузащитник провел 24 матча, отметившись пятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами.