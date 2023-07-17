Гришин: «ЦСКА показал, что с таким «Зенитом» можно бороться»

Тренер Александр Гришин, который работает в академии московского ЦСКА, поведал о своих впечатлениях от Суперкубка России.

«Надо сказать, что «Зенит» не нанёс ни одного удара по воротам. Это показатель того, что ЦСКА играл лучше. ЦСКА показал, что с таким «Зенитом» бороться можно», - приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

Напомним, что поединок между «Зенитом» и ЦСКА состоялся на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. Судьба трофея решалась в серии послематчевых пенальти, в которой точнее оказались «сине-бело-голубые» - 5:4.